اتصالات امنية لبنانية بالعراق بشأن تصريح الرئيس اللبناني عن الحشد الشعبي

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، ان "مدير العام للأمن العام في اللواء أجرى اتصالات مع الجانب العراقي، ليوضح موقف رئيس الجمهورية بشأن في ".وبحسب مصادر الصحيفة، فإن "هذه الاتصالات مع مسؤولين عراقيين أدت إلى تبريد الأجواء، وسينتج منها تواصل قريب بين الرئيسين اللبناني والعراقي لتوضيح الالتباس الذي حصل، بعد أن ساهمت الحملات الإعلامية في العراق في هذا التحرك الدبلوماسي، معتبرة أن لبنان يسيء إلى بلد يساعده من دون مقابل".وكانت ، استدعت السفير اللبناني لدى ، للتعبير عن عدم ارتياحها للتصريحات التي أدلى بها والتي قال فيها إن "لبنان لن يستنسخ تجربة الحشد الشعبي في العراق لاستيعاب ضمن صفوف ".واشتعلت الأجواء الشعبية في العراق ضد فكرة ارسال المساعدات الى لبنان او حتى غزة او او من العراق، على خلفية التصريح اللبناني، وربطه بمواقف مشابهة ربما من الدول الأخرى.