توصيات برلمانية صوب وزارة التعليم لإنزال عقوبات شديدة بحق من ينتهك الحرم الجامعي

وقال عضو اللجنة في حديث لـ ، إن "اللجنة بصدد توصية بإنزال اشد العقوبات في ما يخص بعض التجاوزات لاسيما الاخلاقية بالإضافة الى وضع وسائل وقاية لعدم وقوع الجريمة سواء كانت الجريمة إدارية أو مالية أو جنائية".وأضاف المسلماوي، "وضعنا في الذي سيتم التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة قسم للمتابعة في الجامعات الأهلية مرتبط بوزارة ، حتى يكون هناك سيطرة من قبل الوزارة على كل الجامعات الاهلية بالتالي نحافظ على البيئة التعليمية".وتابع المسلماوي، أن " الجامعي حرم مقدس وبالتالي يجب ان يبعد عنه الابتزاز والقتل والجريمة والانتهاكات الإدارية أو المالية أو الاخلاقية".وعن المقصر عند وقوع مثل هكذا حالات، يوضح المسلماوي، "الكل مسؤول، بما فيهم القيادات الجامعية والوزارة والحكومة والاجهزة الامنية والمواطنين أنفسهم مسؤولين عن أي شيء يثير الشبهات".