زيباري: دعوات نشاز من نواب مغمورين بدوافع طائفية لإحراج الحكومة امام العرب

وقال في تدوينة على منصة (X) ان " مقبل على استضافة في بعد جهود حثيثة من الحكومة لتأكيد انتمائه إلى الحضن العربي وعالمه العربي".واضاف "هناك أصوات ودعوات نشاز من قبل بعض النواب المغمورين وبدوافع طائفية لفتح النار على ولبنان والكويت وقطر ودول خليجية شقيقه لإحراج الحكومة امام العرب".