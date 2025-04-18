السيد الصدر يرد على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الانتخابات المقبلة (وثيقة)

– سياسة



رد زعيم ، اليوم الجمعة 18 نيسان/ ابريل 2025، على رسالة رئيس الجمهورية التي دعا فيها إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، والعدول عن قرار المقاطعة.

وقال بحسب الوثيقة الرد التي حصلت عليها ، انه "حينما أمرت بمقاطعة الانتخابات لم أكن ابتغي تأجيلها أو إلغاءها، ويحزنني أن يشترك شعب في الانتخابات لكي ينتخب الفاسدين وسراق المال"، مجدداً مقاطعته للانتخابات بالقول: لم ولن أشترك مع الفاسدين وأعداء الشعب".

ادناه رد السيد :

وفي وقت سابق، دعا رئيس الجمهورية ، زعيم ، إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، والعدول عن قرار المقاطعة.



وجاء في رسالة وجهها رئيس الجمهورية إلى زعيم الشيعي السيد بتاريخ 16 نيسان/ ابريل 2025، وتلقت نيوز، نسخة منها، أنه "بعد أشهر قليلة قادمة سيتوجه أبناء الشعب العراقي للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء بدروته السادسة، ولكي يكون المجلس ممئلاً للشعب بأطيافه ومكوناته وتشكيلاته الاجتماعية لا بد من مشاركة الأحزاب والكيانات السياسية الممثلة له".



وأضاف في رسالته إلى الصدر، "العملية السياسية التي لا يشارك فيها التيار الوطني الشيعي تبقى منقوصة، ومن هنا ندعوكم للعدول عن قرار عدم المشاركة في الانتخابات، فالعراق ينتظر جهود كل الخيرين لبنائه وشعبكم يتطلع إلى مجلس نيابي يمثله وحكومة تلبي احتياجاته، ولا بديل عن استكمال المشروع الذي بدأتموه وشركاء العملية السياسية بعد سنة 2003".



وأدناه نص رسالة رئيس الجمهورية إلى زعيم التيار الوطني الشيعي السيد الصدر: