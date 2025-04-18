السوداني يوجه بالتكفل بنقل جثمان الأديب جمعة اللامي من الإمارات إلى العراق

ووجّه بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز، بالتكفل بنقل جثمان الفقيد من إلى مثواه الأخير في أرض الوطن.في بالإمارات العربية المتّحدة التي استقرّ فيها منذ عام 1979، رحل، أمس الخميس، الكاتب العراقي جمعة ، أحد كتّاب جيل الستينيات الذين جدّدوا في القصّة القصيرة العربية، ونحوا إلى التجريب والقطع مع قواعدها الكلاسيكية المألوفة.