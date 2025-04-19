عضو البرلمان العربي: العراق قادر على استضافة فعاليات دولية

وقال الشبلي في حديث لـ ، إن "الرسالة الأكبر لانعقاد البرلمان العربي في ، هو أن وضعه جيد وقادر على هكذا فعاليات، خاصة وأن العراق مقبل على استضافة ".وأضاف الشبلي، أنه "من ضمن الثوابت والركائز المهمة في البرلمان العربي التي عقدت اليوم في الجلسة الأولى من أيام العمل، وبعض الأمور المستجدة في المنطقة".وتابع الشبلي أن "المؤتمر سيخرج بتوصيات خاصة يوم الاثنين بشأن الوضع الفلسطيني وعددا من المواضيع التي تهم المنطقة".وأعلن ، الخميس (17 نيسان 2025) عن استضافة جلسة البرلمان العربي واجتماعات لجانه الدائمة في بغداد بمشاركة برلمانيين من .