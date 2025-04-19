رابع أعلى "رقم سالب" منذ 20 عاما.. المغادرون من العراق أعلى من العائدين اليه في 2024

وصافي الهجرة هو الفرق بين عدد المهاجرين من والمهاجرين اليه او العائدين اليه، فاذا كان الرقم بالموجب فهذا يعني ان عدد العائدين او المهاجرين الى العراق اعلى من عدد المغادرين والمهاجرين منه، واذا كان الرقم بالسالب فهذا يعني ان المغادرين اعلى من القادمين.وبحسب بيانات ، بلغ معدل صافي الهجرة للعراق العام الماضي 2024 بلغ سالب 17 الف، وهو ما يعني ان عدد المغادرين من العراق اكثر من المهاجرين العائدين.وهذا الرقم يعد أكبر من عام 2023 الذي بلغ معدل الهجرة فيه سالب 5 الاف، بينما كان في 2022 و2021 و2020 إيجابيا أي العائدين اكبر من المهاجرين.اما في 2019 فكان اعلى من العام الحالي وبلغ سالب 43 الف وفي 2016 بلغ سالب 114 الف وفي 2017 بلغ سالب 22 الف.ما يعني ان الرقم الحالي هو الأعلى بعد أعوام 2016 و2017 و2019 منذ عام 2006 الذي يمثل الرقم القياسي بصافي الهجرة والذي بلغ سالب مليون و200 الف شخص.