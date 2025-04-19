مقرب من السيد الصدر: نريد عدد المقاطعين أكثر من المشاركين بالانتخابات

وجاء في منشور على حسابه في "تلغيرام"، ما نصه: "نشر أحد الأخوة: تحديث بطاقة الناخب ضرورة ملحة حسب ما اوصى وأكد سيدنا القائد (دام وجوده) لا نبرد عن هذا الموضوع جزاكم الله خير جزاء المحسنين".ورد ، على ذلك بالقول: " ما يحدث ويقاطع ما ينحسب مقاطع .. ونريد عدد المقاطعين يصير أكثر من المشاركين .. واضح".