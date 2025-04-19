السوداني والعامري يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

وذكر بيان لمكتب ورد لـ ، أن "السوداني التقى، اليوم، الأمين العام لمنظمة ، إذ جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد وأهمية دعم الحكومة في إتمام برنامجها لتحقيق التنمية، من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القوى الوطنية لترسيخ الأمن والاستقرار في ".وشهد اللقاء التأكيد على "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، لتكون المعبر الحقيقي عن إرادة وتطلعات الشعب العراقي".