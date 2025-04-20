دعوات نيابية لمراعاة المحافظات "المنتجة للكهرباء" في ساعات التجهيز

وقال في حديث لـ ، إن "أغلب محطات توليد معتمدة على الغاز المستورد، وهناك أزمة حاليا بتجهيز الغاز الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية"، مؤكدا "تواصلنا مع الجهات المعنية في وزارة الكهرباء وقالت إن البدائل موجودة لكن ليست بالمستوى المطلوب".وتابع السراي، أن "المحافظات التي توجد فيها محطات توليد مثل متمثلة بمحطة الزبيدية التي تولد تقريبا اكثر من 2400 ميغا واط معتمدة على النفط الموجود داخل المحافظة في وقودها، فيجب ان يكون لها أولوية في منح استحقاقها من الكهرباء".