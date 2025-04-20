تعليق برلماني على المفاوضات الإيرانية ـ الامريكية.. ما علاقة العراق؟

وقال القدو في تصريح للسومرية نيوز، إن "هذه المفاوضات ستفضي الى حل العديد من المشاكل ومنها الحصار الاقتصادي الذي وقع على الجمهورية الاسلامية الإيرانية"، مشيرا الى ان " نجاح المفاوضات سيبعد المنطقة عن خطر الهجوم الامريكي على المنشات النووية الإيرانية".وتابع، ان "امتلاك العنصر النووي للأغراض السلمية هو حق مشروع لكل الدول التي تحاول ان تستخدم الطاقة النووية لأغراض انتاج والصناعات الأخرى".وأضاف، ان " دولة مجاورة ملاصقة للجمهورية الاسلامية تتأثر بالمؤثرات او التقلبات التي تطرأ على الساحة الدولية".وأردف القدو خلال حديثه "الاستقرار السياسي والانتعاش اقتصادي الدولي سينعكس إيجابا على الوضع العراقي الداخلي اما إذا كان هناك وضع مقلق سينعكس بشكل سلبي".