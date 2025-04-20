الأعرجي يشيد بدور الدبلوماسية العراقية بالانفتاح على الدول الشقيقة والصديقة

وقال في بيان ورد لـ ، إن " استقبل بمكتبه اليوم الأحد، سفير في جمهورية التشيك ، واستعرض تطور العلاقات بين العراق وجمهورية التشيك وآفاق التعاون المشترك، لاسيما التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات".ونقل المكتب عن الأعرجي، تأكيده على "نهج العراق الثابت في الانفتاح على ، وبما يعزز الاحترام المتبادل بين الدول والمواقف المشتركة إزاء التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم" .وأشاد الأعرجي، بـ"دور الدبلوماسية العراقية في الانفتاح على الدول الشقيقة والصديقة"، مثمنا "الدور الفعال الذي تقوم به في نقل الصورة الحقيقية للعراق وتوجهاته أمام المحافل الدولية".