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حزب الدعوة يحدد شرطًا لزيارة الشرع الى بغداد
سياسة
2025-04-20 | 06:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
8,589 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
أعلن
حزب الدعوة الإسلامية
اليوم الاحد، رفضه "غير المباشر" لزيارة احمد الشرع الرئيس السوري الانتقالي، الى
بغداد
للمشاركة في
القمة العربية
وضرورة التأكد من خلو السجل القضائي العراقي والدولي من كونه مطلوبا، وذلك في موقف متوافق مع موقف زعيم عصائب اهل الحق
قيس الخزعلي
.
وقال الحزب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "
العراق
يتطلع إلى
القمة العربية
في
بغداد
، بغداد الخير والسلام، أن تكون نقلة نوعية في مسار العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات العاصفة، وأن ترتقي مخرجاتها إلى مستوى ما تترقبه الشعوب العربية، من سواحل
المحيط الأطلسي
إلى ضفاف
الخليج
، ولا سيما في نصرة القضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة شعب غزة ومأساته المستمرة جرّاء العدوان الصهيوني المتمادي".
واعتبر إن "التئام العرب والمسلمين، ووحدة صفوفهم في هذا الظرف العصيب، باتت ضرورة وجودية في ظل عواصف الأحداث التي تستهدف حاضرهم، ومستقبل أجيالهم، وثرواتهم، وأراضيهم".
واكد أنه "في الوقت الذي ندرك فيه أن من مستلزمات
ميثاق
جامعة الدول العربية
والالتزام بأعرافها، دعوة جميع الدول بلا استثناء، لا بد من مراعاة خلو السجل القضائي، العراقي أو الدولي، من التهم أو
الجنايات
، لمن يشترك في أعمال القمة العربية على أي مستوى من مستوياتها، وهذا ما ينص عليه القانون الدولي، إذ إن دماء العراقيين ليست رخيصة حتى يُدعى إلى بغداد من استباحها، واعتدى على حرماتهم، أو أن يرحب بمن تورط بجرائم موثقة بحقهم".
أشار الى انه "الجدير ذكره أن رئيس وزراء الكيان الغاصب (بنيامين نتنياهو) لا يمكنه الزيارة أو المرور بالعديد من
الدول الأوروبية
، بسبب حكم
المحكمة الجنائية الدولية
الصادر بحقه، وقد رفضت حكومات وعواصم استقباله، مراعاة لمشاعر شعوبها، والتزاما بالحكم القضائي الدولي".
واعتبر ان "هذا ما يجب فعله في العراق أيضا، تجاه من تورطوا بجرائم فضيعة ضد أبنائه، مهما كانت المبررات، احتراما للدم العراقي ووفاء للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل عزة الوطن وكرامته".
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