السامرائي يؤكد أهمية التكامل التشريعي العربي

أكد رئيس تحالف العزم ، مساء الأحد، أهمية التكامل التشريعي العربي وتبادل الخبرات في مجالي التشريع والرقابة.

وقال التحالف في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى ، اليوم الأحد، في مقر إقامته ببغداد، العربي أحمد اليماحي، والوفد المرافق له، حيث جرى التباحث في سبل تعزيز التعاون البرلماني العربي، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

ولفت السامرائي خلال اللقاء الى "أهمية التكامل بين المؤسسات التشريعية في ، وتبادل الخبرات في مجالي التشريع والرقابة، بما يُسهم في تطوير الأداء البرلماني وتعزيز الحضور العربي في المحافل الإقليمية والدولية"، مشيراً إلى أن "يُشكّل ركيزة مهمة في عمقه العربي، وأن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التنسيق والتفاهم لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة".



كما أعرب السامرائي عن "سعادته بكون نائب رئيس البرلمان العربي هو من العراق، ممثلاً بالنائب ، مؤكداً أن هذا التمثيل مكانة العراق في ، ويعزز من دوره في دعم العمل المشترك وتوحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية.



من جانبه، عبّر السيد اليماحي عن "سعادته بهذا اللقاء"، مشيداً بدور القيادات الوطنية العراقية في دعم العمل العربي المشترك، ومؤكداً أهمية استمرار الحوار والتعاون لتعزيز دور البرلمانات في خدمة قضايا الأمة.