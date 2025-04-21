ترتبط بجهات اجنبية وتستلم اعانات من الخارج.. المفوضية تحل 3 أحزاب سياسية

وقال شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، هيمان تحسين، إن "الدائرة حلت 3 أحزاب سياسية"، مشيراً إلى أن "قرار الحل جاء بناء على طلب منها أو لارتكابها مخالفات لقانون الأحزاب السياسية، ومصادرة موجوداتها وغلق مقارها".وأضاف، أن "هناك عددا من المخالفات تتعلق بعدم تقديم حسابات ختامية، أو تسلمها إعانات من خارج ، أو ارتباطها بجهات أجنبية، عاداً هذا الموضوع ضمن المحظورات بالنسبة للمفوضية والدائرة".وأكد تحسين، أن "الدائرة أجرت وفقا لاختصاصاتها وتطبيقا للقانون والتزاما بواجباتها، من خلال تحرك فرق في والمحافظات، للقيام بشكل دوري بزيارة مقار الأحزاب السياسية، بينما تقوم الدائرة وفقا للقانون والنظام الداخلي، بتدقيق ملفات الأحزاب المنتهية ولايتها بغية تبليغهم أصوليا وورقيا بإجراء مؤتمر أصولي يمكن من خلاله السماح للحزب بالمشاركة في العملية الانتخابية".وأكد تحسين "وصول عدد الأحزاب المسجلة أصوليا في المفوضية إلى 310 أحزاب"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وبينما ذكرت المفوضية المخالفات المتمثلة بالارتباط بجهات اجنبية او استلام اعانات من خارج العراق او عدم تقديم حسابات ختامية، الا انها لم توضح ما اذا كانت الأحزاب التي تم حلها ارتكبت مخالفة واحدة من هذه المخالفات، او ارتكبت جميعها.