تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الى ذي قار

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، ان "رئيس عاد إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الى ".وأضافت ان "الزيارة تضمنت ما يأتي:■ إطلاق الأعمال التنفيذية لثلاثة مشاريع استراتيجية هي:● مشروع المتكاملة في سعة 700 سرير.● مشروع محطة كهرباء الناصرية المركبة.● مشروع البنى التحتية لقضاء سوق الشيوخ.■ زيارة مدينة أور السياحية ومتابعة العمل في مشاريعها.■ ترؤس اجتماع برئيس وأعضاء مجلس المحافظة بحضور عدد من أعضاء عن .■ ترؤس اجتماع لرؤساء الدوائر الخدمية وفريق الجهد الخدمي في المحافظة.■ ترؤس اجتماع لقادة التشكيلات والأجهزة الأمنية في المحافظة.■ القيام بجولة ميدانية في لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز.