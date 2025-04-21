العراق يعزي بوفاة البابا ويعلن تضامنه مع الفاتيكان

قدم وزير الخارجية العراقي ، مساء الاثنين، تعازيه برحيل ، مشيرا الى تضامن مع الفاتيكان وأتباع .​

وقالت الخارجية في بيان، "قدّم نائب رئيس وزير الخارجية ، خالص تعازيه ومواساته إلى العالم المسيحي والكرسي الرسولي، برحيل قداسة ، ، الذي وافته بعد مسيرة حافلة بالعطاء الإنساني والديني".

وأشاد حسين بـ"الدور البارز الذي اضطلع به الراحل في تعزيز قيم التسامح والسلام والحوار بين الأديان"، مشيراً إلى أن "قداسة البابا كان رمزاً للإنسانية وصوتاً داعماً لكل الشعوب في مختلف أنحاء العالم، وبالأخص مواقفه النبيلة تجاه الشعب العراقي وزيارته التاريخية إلى التي تركت أثراً بالغاً في النفوس".



وأكد وزير الخارجية "تضامن العراق حكومةً وشعباً مع الفاتيكان وأتباع في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عزّ وجل أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته، ويلهم محبيه في العالم أجمع الصبر والسلوان".