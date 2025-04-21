الأعرجي ورئيس الهيئة العلمائية للشيعة في سوريا يؤكدان على نبذ الخطاب المتطرف

أكد ، ، اليوم الإثنين، ورئيس الهيئة العلمائية للشيعة في ، عبد الله نظام على نبذ الخطاب المتطرف.

وذكر بيان لمكتب الاعرجي وردة لـ ، أن الأخير "استقبل رئيس الهيئة العلمائية للشيعة في ، عبد الله نظام، وشهد اللقاء، التأكيد على أهمية توحيد الخطاب من خلال دور رجال الدين من العلماء والمشايخ، وتعزيز مفاهيم التماسك المجتمعي ونبذ الخطاب المتطرف، وبما يعزز من وحدة الصف ويفوّت الفرصة على مثيري الفتن".

وجدد ، التأكيد على "أهمية احترام جميع الأديان والمذاهب والمكونات وتقوية أواصر للشعب السوري"، مشيرا إلى أن "سوريا الموحدة أرضاً وشعباً هي في مصلحة الجميع".