القائد العام للقوات المسلحة يصل إلى قاعدة (الشهيد العميد علي فليح) الجوية في بَلد

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "القائد العام للقوات المسلحة وصل اليوم إلى قاعدة (الشهيد العميد علي فليح) الجوية في بَلد، لحضور تمرین (أور 2)، الذي يقام بمناسبة الذكرى الـ94 لتأسيس العراقية".