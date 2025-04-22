العراق يدعم الكاردينال لويس ساكو لخلافة البابا فرنسيس

وقال في تغريدة له على موقع "اكس"، "نؤكد دعمنا لغبطة الكاردينال لويس روفائيل الأول ساكو، بوصفه المرشح الوحيد من منطقة الشرق الأوسط ليخلف قداسة البابا الراحل (لروحه الرحمة) بالكرسي الرسولي في ، نظرا لما يتمتع به غبطته من حضور محلي ودولي، ولدوره في نشر السلام والتسامح".وأضاف السوداني، أن "بلدنا هو أحد أهم الأماكن التي عاش فيها أبناء الديانة متآخين مع بقية الأديان على مدار التاريخ، وهو اليوم يضم أتباع جميع الكنائس، بما يمثله هذا الأمر من محبة وإخوة بين المؤمنين من مختلف الأديان".