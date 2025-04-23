العراق وإسبانيا يوقعان اتفاقية في مجال الأمن ومكافحة الجريمة

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، إن "رئيس ، رعى اليوم، مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين وإسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الجريمة"، مبينا ان "الاتفاقية وقعها عن العراق ، فيما وقعها عن الجانب الإسباني، وزير الداخلية غراندي مارلاسكا".وأضاف المكتب، أن "الاتفاقية تندرج ضمن رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات ومنها المجال الأمني، حيث تتضمن تعاون الطرفين في ما يخص مكافحة الإرهاب، والجرائم الجنائية، وجرائم تصنيع والاتجار بالبشر، والابتزاز وغيرها".وتابع المكتب، "وفي إطار الاتفاقية سيتم تبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين، لاسيما في مجال استخدام التكنولوجيا والاساليب والوسائل المستخدمة في التحقيقات الجنائية، وتقديم المساعدة الفنية والعلمية، وإرسال فرق فنية متخصصة بين الجانبين".