الأعرجي يؤكد على إدامة التواصل وتعزيز العلاقات بين بغداد وأربيل

وقال في بيان ورد لـ ، إن " استقبل، اليوم، مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في ، شيخ شفي، والوفد المرافق له".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد استعراض العلاقات المتميزة بين بغداد وأربيل، والتأكيد على ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلد ودعم العملية السياسية، وكذلك دعم وإسناد البرنامج الحكومي".وبحسب البيان، أكد الأعرجي، على "إدامة التواصل وتعزيز العلاقات بين بغداد والإقليم، وبما يعزز من التلاقي والتكامل السياسي ويرسخ دعائم استقرار البلد".