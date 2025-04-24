وزير الداخلية يسلّم الرئيس الصومالي دعوة لحضور قمة بغداد

سلم ، الخميس، الرئيس الصومالي دعوة رسمية لحضور المقررة ببغداد في 17 أيار المقبل.







ونقل الوزير خلال اللقاء "تحيات رئيس الجمهورية ورئيس ، إلى الرئيس الصومالي". وقالت الوزارة في بيان، "وصل السيد الى العاصمة مقديشو‎ اليوم الخميس، إذ سلم رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشيخ محمود، دعوة رسمية من رئيس جمهورية الدكتور ، للمشاركة في أعمال المؤمل عقدها الشهر المقبل في العاصمة ".ونقل الوزير خلال اللقاء "تحيات رئيس الجمهورية ورئيس ، إلى الرئيس الصومالي".

كما تم بحث "الاستعدادات التي تبذلها لاستضافة هذه القمة، والعمل على أن تكون كما يتطلع إليها الشعب العربي"، مؤكدا على أهمية المشاركة فيها.



وعلى هامش هذه الزيارة جرى بحسب البيان "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والصومال بما يخدم المصالح المشتركة".