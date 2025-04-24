السامرائي والصفدي يؤكدان أهمية التنسيق العربي لمواجهة الأزمات

​أكد رئيس تحالف العزم مثنّى ، ورئيس ، أهمية تكثيف التنسيق العربي لمواجهة الأزمات.

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السامرائي، اليوم الخميس، في مكتبه بالعاصمة ، رئيس السيد والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين والمملكة الأردنية الهاشمية".

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "بحث آليات تعزيز التنسيق البرلماني بين البلدين، وأهمية تبادل الخبرات التشريعية وتطوير قنوات العمل المشترك بما يخدم المصالح الثنائية ويعزز مسار العمل النيابي في المؤسستين التشريعيتين".



كما ناقش الجانبان "مستجدات الساحة السياسية الإقليمية والتحديات المشتركة"، وأكدا على "أهمية تكثيف التنسيق العربي لمواجهة الأزمات، وتعزيز مفاهيم الأمن والاستقرار بما يخدم مصالح الشعوب العربية".