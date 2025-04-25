وزراء العراق في رحلات مكوكية لتسليم دعوات القمة الى الرؤساء.. أي وزير عراقي سيوفد الى الشرع؟

منذ عدة أيام، يجري وزراء ولا سيما وزير الخارجية جولات مكوكية على البلدان العربية لتسليم دعوات الحضور الى القمة بنفسهم، وليس عبر ارسال رسائل او اتصالات، حيث سلم وزير الخارجية فؤاد حسين بغضون 4 أيام فقط دعوات الى ملك والرئيس الفلسطيني وملك وامير وعاهل البحرين دعوات الحضور الى القمة.وسلم الرئيس الصومالي دعوة، فيما سلم مؤخرا وزير الثقافة احمد البدراني دعوة الحضور الى القمة، فيما يعد ايفاد وزير الثقافة العراقي الى الرئيس اللبناني مسألة قد تثير حساسية شعبية عراقية أيضا، بعد الجدل الذي تسبب به تصريح الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن وان لبنان لاتريد تكرار هذه التجربة في لبنان عبر اللبناني.لكن وسط جدل الرئيس اللبناني، الا انه لن يكون اكثر جدلا من دعوة الرئيس السوري الانتقالي احمد الشرع، ووسط الجولات المكوكية التي يقوم بها الوزراء بنفسهم لتسليم دعوة الحضور، وبعد ان اعلن انه سيوجه دعوة الى الشرع بالرغم من الجدل القائم حتى الان حول مشاركته، تطرح تساؤلات عما اذا كان العراق سيوفد وزيرا عراقيا الى الشرع لتسليم الدعوة، ام ان دعوته ستكون بطريقة مغايرة لا تشبه الطرق الدبلوماسية التي انتهجها العراق مع كل رؤساء دول المنطقة ممن تمت دعوتهم.ومن غير الواضح ما اذا كان وزير الخارجية فؤاد حسين سيقوم بنفسه بالذهاب الى سوريا لتسليم الشرع الدعوة، خصوصا مع استمرار الجدل حول مشاركة الشرع، بالرغم من ان وزير الخارجية السوري زار العراق بالفعل وجلس مع .