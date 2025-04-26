الشمري يسلم رئيس مجلس السيادة السوداني دعوة حضور القمة العربية

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "الشمري والوفد المرافق له وصل، اليوم، إلى جمهورية الشقيقة لتسليم دعوة رسمية من رئيس جمهورية الى رئيس الفريق لحضور مؤتمر الرابع والثلاثين المؤمل إقامته في السابع عشر من شهر أيار المقبل في العاصمة ، وكان في استقبال سيادته نظيره ".وأضافت أن "التقى رئيس السوداني وبحث معه جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، مشيرةً إلى أن الشمري "عقد اجتماعاً مع نظيره السوداني على هامش هذه الزيارة بحضور عدد من القادة الأمنيين في السودان لمناقشة تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون المشترك في مجال التدريب وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات".