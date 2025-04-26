بعد انتخاب القيادات.. حزب الدعوة يؤكد أهمية تعزيز العملية السياسية وتسديد مساراتها

وذكر بيان للحزب، ورد لـ ، ان "مجلس شورى عقد اجتماعه الأول، بعد انتخابه من المؤتمر العام التاسع عشر (مؤتمر الشهيد رض)، في أجواء سادها التفاهم والحرص على بناء المؤسسات الدعوية بما يتناسب مع تحديات المرحلة، ونهضة الدعوة لمواجهة الاستحقاقات السياسية والحزبية، وفي مقدمتها الانتخابات النيابية المقررة نهاية العام الجاري".وأكد المجلس "أهمية تعزيز العملية السياسية وتسديد مساراتها، بما يحقق تطلعات المواطنين في تحسين الخدمات وتوفير ظروف أفضل للحياة الكريمة، فضلا عن حماية التجربة السياسية الديمقراطية من تداعيات الأحداث الإقليمية والدولية، وتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز والشراكة المتوازنة".واشار البيان الى انه "تم خلال اجتماعين متتاليين، انتخاب قيادة الدعوة المباركة، وهيئة الانضباط الحزبي، وبذلك أصبح الحزب على المسار الصحيح، قانونيا وسياسيا، التزاما بإرادة الدعاة وخياراتهم الحرة".وجدد الدعاة، بحسب البيان، " مع الإمام القائد الشهيد السيد قدس سره الشريف، ومع الشهداء الأبرار، ومع المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة آية الله العظمى دامت بركاته، على مواصلة أداء رسالتهم في خدمة عقيدتهم الغراء، ووطنهم الحبيب، وشعبهم العزيز".