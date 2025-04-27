هل هناك نية حقيقة لتحويل مناطق جديدة الى محافظات على غرار حلبجة؟

وبينما ينتظر النواب وصول جداول الموازنة العامة، تبرز خلافات سياسية قد تؤثر في تمرير بعض القوانين، خصوصاً تلك المتعلقة بتحويل بعض المناطق إلى محافظات جديدة.وبيّن عضو النيابية، ، أن " عرض التربية، القراءة الأولى، ومن المفترض أن يعالج هذا القانون مطالبات موظفي التربية".وأضاف، أن "المجلس ينتظر وصول جداول الموازنة العامة، لكننا نرصد أن بعض الأطراف السياسية قد تحاول المساومة على تمرير بعض القوانين لتحقيق مكاسب خاصة".وأشار ، إلى أن "من بين القوانين المطروحة ما يتعلق بتحويل بعض المناطق إلى محافظات جديدة، على غرار تصويت البرلمان على تحويل إلى محافظة"، موضحا أنه "لا توجد نية حقيقية حتى الآن للمضي فعلياً بتحويل تلك المناطق إلى محافظات، رغم وجود بعض التحركات بهذا الاتجاه".من جانبه، أوضح نائب رئيس غير المنتظمة في إقليم، النائب ، أن "هناك العديد من مشاريع القوانين المهمة التي يجب على البرلمان إكمالها خلال الدورة الحالية".وبيّن، أن "اللجنة تسلمت عدداً من الطلبات الرسمية من مناطق تسعى للتحول إلى محافظات، وذلك أسوة بحلبجة التي استوفت جميع الشروط اللازمة، سواء من حيث عدد السكان أو توفر الحدود والمنافذ الإدارية".وأضاف اليساري، أن "بعض الطلبات المقدمة قد تواجه التأخير، نظراً لحاجتها إلى موافقات رسمية من والمحافظات الأم، مما يتطلب المزيد من الوقت والجهود".