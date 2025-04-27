بالوثائق.. القضاء العراقي يبرِّئ الحلبوسي من التهم الموجهة إليه

وقال الحزب في بيان ورد لـ ، ان "القضاء العراقي برئ تقدم من التهم الموجهة إليه سابقاً".وأضاف ان "المحاكم المختصة أصدرت قراراتها بردِّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق، وتمت مصادقة هذه القرارات من واكتسبت الدرجة القطعية".وأدناه الوثائق الخاصة بقرارات المحاكم المختصة: