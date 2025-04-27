وزير الداخلية يوجه بتوصيات تخص "قمة بغداد"

وقالت الوزارة في بيان، "ترأس رئيس لتأمين مؤتمر ، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً ضم جميع المكلفة بهذا الواجب، لغرض عرض الخطط الأمنية بشكل مفصل لإنجاح تأمين هذا الحدث المهم الذي من المؤمل أن تحتضنه العاصمة السلام في السابع عشر من شهر أيار المقبل".ووجه الوزير بحسب البيان "بجملة من التوصيات المهمة في مقدمتها تأمين المناطق التي ستكون جزءاً من أعمال هذه القمة"، مشدداً على "أهمية التنسيق العالي بين جميع القطعات الأمنية التي ستكون حاضرة في هذه المهمة، والابتعاد عن المظاهر المسلحة وتسهيل حركة العجلات وعدم خلق أي زحام مروري".كما أكد على "إكمال جميع تدابير متطلبات السلامة الخاصة بمديرية الدفاع المدني"، مبيناً ضرورة "الالتزام التام بتطبيق مفردات الخطط المرسومة من خلال متابعة الواجبات والمهام بالشكل الأمثل وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع القادة والزعماء والوفد المرافق لهم في بلدهم الثاني ".