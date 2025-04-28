الاطار التنسيقي يجتمع اليوم.. وتوافق بشان تحسين العلاقة مع سوريا

وقال الفايز لـ ، ان "الاطار التنسيقي سوف يجتمع اليوم لكن الاجندة لم تصلنا لغاية الان"، مبينا ان "الاجتماع هو دوري وتطرح فيه امور كثيرة والمتعلقة بالشأن الحكومي وعما انجزته الحكومة والمشاكل التي حلتها وطرح ما اذا كانت هناك معوقات واجهتها".وأضاف "فيما يخص مؤتمر ، فان شرح لنا في الاسبوع الماضي الاستعدادات لها والدعوات التي وجهت وما يحمله الوزراء في الدعوة الى رؤساء الأعضاء"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء بين لنا الاسباب بشأن تحسين علاقتنا مع النظام السوري الجديد بما يرتبط به من مصالح كثيرة، مثلا الجالية العراقية الكبيرة في ، ولدينا مياه التي تمر عبر سوريا".وشدد على "ضرورة وجود تنسيق مع الجانب السوري"، متسائلا "اذا كانت العلاقة متشنجة كيف نتفاهم معهم؟".وبين ان "ائتلاف ادارة الدولة لم يطرح موضوع تحسين العلاقة مع سوريا لان لم يكن هناك اجتماع لكن الائتلاف مع توجه رئيس الوزراء"، لافتا الى ان "هناك اعتراضات داخل الاطار بشأن التعامل مع سوريا، الا انه بعد ان طرح رئيس الوزراء الاسباب وضرورة ان نتعامل مع سوريا، فاصبحت هناك قناعات لدى قوى الاطار حول ذلك".