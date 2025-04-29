رئيس الجمهورية يصادق على قانون استحداث محافظة حلبجة



السومرية نيوز – سياسة



أعن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، المصادقة على قانون استحداث محافظة حلبجة، فيما أصدر مرسوما جمهوريا بالاستحداث.

يتبع..

