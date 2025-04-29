"يونامي" تغلق مكتبها وتودع محافظة عراقية

نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، السيد كلاوديو كوردونى:
لقاء مع رئيس مجلس محافظة كركوك محمد الحافظ وأعضاء المجلس لتقديم الشكر للدعم المُقدم من قبل الحكومة المحلية. ستُغلق يونامي مكتبها في كركوك يوم غد، ولكنها ستستمر… https://t.co/rFunBAg6rO
— UNAMI (@UNIraq) April 29, 2025
نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، السيد كلاوديو كوردونى:
لقاء مع رئيس مجلس محافظة كركوك محمد الحافظ وأعضاء المجلس لتقديم الشكر للدعم المُقدم من قبل الحكومة المحلية. ستُغلق يونامي مكتبها في كركوك يوم غد، ولكنها ستستمر… https://t.co/rFunBAg6rO