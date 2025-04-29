"يونامي" تغلق مكتبها وتودع محافظة عراقية

أعلنت بعثة في (يونامي)، اليوم الثلاثاء، إغلاق مكتبها بمحافظة .

وذكرت البعثة في منشور على منصة "أكس"، أن "نائب للأمين العام للأمم المتحدة في للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، كوردونى التقى رئيس محمد الحافظ وأعضاء المجلس لتقديم الشكر للدعم المُقدم من قبل الحكومة المحلية".



وبحسب البيان، فإن "يونامي ستُغلق مكتبها في يوم غد، ولكنها ستستمر بتنفيذ تفويضها لنهاية العام".