بغداد وواشنطن تناقشان مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية

ناقش وزير الخارجية العراقي ، ومستشار الأمريكي مايك والتز، مسار المفاوضات بين والولايات المتحدة.

وقالت الخارجية في بيان، "استقبل الأمريكي مايك والتز، اليوم الثلاثاء، في بالعاصمة ، نائب رئيس ، وذلك بحضور اريك تريجر مسؤول ملف الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومات فلنسكي مدير مكتب وسوريا".

وقدّم الوزير فؤاد حسين "عرضاً مفصلاً بشأن زيارته إلى واشنطن"، موضحاً أهدافها ونتائج اللقاءات الثنائية التي عقدها مع كبار المسؤولين الأمريكيين.



وبحث الجانبان الأوضاع الأمنية في المنطقة والتحديات الراهنة، كما ناقشا مسار المفاوضات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكدا أهمية التوصّل إلى نتائج متفق عليها تنسجم مع سياسة الرامية إلى حل القضايا الإقليمية عبر الوسائل السلمية.



وفي محور آخر، تناول اللقاء ملف تصدير النفط من إقليم ، والمشاكل العالقة بين الشركات النفطية من جهة، وحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى، كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم .



وفي ختام اللقاء، أكد حسين أن الوضع الأمني في العراق مستقر وآمن، مشيراً إلى أن تستعد لاستقبال القادة والزعماء العرب في 17 أيار المقبل خلال انعقاد .

كما وجّه دعوة إلى مستشار الأمريكي وفريقه لزيارة العراق والاطلاع ميدانياً على التطورات الإيجابية التي يشهدها البلد على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.