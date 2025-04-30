مجلس النواب ينشر جدولي الأعمال لجلستي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل



– سياسة



نشر ، اليوم الأربعاء، جدول أعماله للجلستين المقبلتين يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، فيما خلا الجدولين من القوانين المهمة.



أدناه جدول الأعمال للجلستين:

