السيد الحكيم يقترح "وثيقة شرف انتخابي تصون وحدة المجتمع"

وقال السيد في مؤتمر صحفي عقده عقب زيارته محافظة ، وحضرته ، "استهللنا زيارتنا إلى بلقاء المحافظ ونوابه ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، وأكدنا أهمية بموقعها الاستراتيجي وواقعها الاجتماعي والتاريخي".وأضاف الحكيم، "نعرب عن اعتزازنا بحالة الاستقرار والنمو التي تشهدها المحافظة، وأكدنا أن زيارتنا ذات طابع اجتماعي تهدف إلى التواصل مع أهلنا وعشائرنا الكريمة".وشدد الحكيم على "أهمية الحكومات المحلية واللامركزية الإدارية، ودعونا إلى استعادة الصلاحيات القانونية للمحافظات وتشريع كونه مكسبا وطنيا".ودعا الحكيم، إلى "احتواء الجميع ونبذ الطائفية، وركزنا على أهمية إدارة التنافس الانتخابي بروح مسؤولة واقترحنا وثيقة شرف انتخابي تصون وحدة المجتمع".