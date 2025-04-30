رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي الوفد القضائي الإيراني

وقال في بيان ورد لـ ، إن " ، استقبل اليوم الأربعاء الموافق 30 / 4 / 2025، الوفد القضائي الايراني برئاسة نائب رئيس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية القاضي ".وأضاف المجلس، أن "الجانبين بحثا عددا من القضايا القانونية المشتركة".