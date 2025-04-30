رئيس الجمهورية يلتقي المسعودي ويؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات توفر جميع احتياجات الحجاج

وقال في بيان ورد لـ ، إن "رئيس الجمهورية استقبل اليوم رئيس للحج والعمرة الشيخ ، وجرى خلال اللقاء، الحديث عن استعدادات الهيئة لموسم الحالي والخدمات المقدمة للحجاج العراقيين".وأكد رئيس الجمهورية على "ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبما يضمن تفويج الحجاج إلى المكرمة وتوفير كافة احتياجاتهم لحين اكتمال مناسك الحج وعودتهم إلى أرض الوطن بصحة وسلامة".وبحسب البيان، ثمن الشيخ متابعة رئيس الجمهورية لأوضاع الحجاج العراقيين، مقدما شرحاً بشأن التسهيلات الإجرائية التي ستقدمها الهيئة إلى الحجاج خلال هذا الموسم.