السيد مقتدى الصدر: اليوم قلوب الفاسدين في أيدينا

وذكر في كلمة له بذكرى استشهاد والده المرجع الديني السيد في الأشرف وتابعته ، إن "السيد الشهيد أنقذ من طوفان البعث ونطق في زمن الخضوع".وأضاف، أن "قلوب الفاسدين اليوم في أيدينا"، ودعا أنصاره إلى "النطق إذا كان نطقهم ينفع الإصلاح، والسكوت إذا كان السكوت ينفع الإصلاح".وتابع أن "سكوتنا نطق، ونطق الفاسدين والظالمين سكوت".يذكر أن ونجليه السيد مؤمل والسيد مصطفى تعرضوا للاغتيال بإطلاق نار استهدفهم في مدينة الكوفة عام 1999.