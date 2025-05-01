السامرائي يلتقي السوداني ويؤكد دعم العزم لبرامج الإصلاح

وقال التحالف في بيان، "التقى رئيس تحالف العزم مثنّى ، اليوم الخميس، برئيس الوزراء ، في القصر الحكومي بالعاصمة ، برفقة وفد ضمّ عددًا من نواب وقيادات تحالف العزم، إلى جانب شيوخ ووجهاء لعدد من المحافظات العراقية".وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "بحث أبرز التحديات التي تواجه المحافظات المحررة، وفي مقدّمتها ملفات الإعمار والخدمات والتنمية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الاستقرار وتفعيل دور الحكومات المحلية في تلبية احتياجات المواطنين".وأكد السامرائي خلال اللقاء "دعم تحالف العزم لبرامج الإصلاح ومساعي الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية"، داعيًا إلى "ضرورة تمكين السلطات المحلية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية، ومعالجة التفاوت في مستوى الخدمات بين المحافظات".من جانبه، رحّب بالوفد الزائر، مؤكداً "حرص الحكومة على الاستماع لمطالب أبناء المحافظات، وتعزيز بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف أنحاء ".