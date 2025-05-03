الاستثمار النيابية تحدد سببين لعدم الاهتمام بالمساحات الخضراء بالمجمعات السكنية

وقال نائب رئيس اللجنة في حديث لـ ، إن "ضوابط الاسكان في السابق بالنسبة للمساحات كانت تختلف عن الضوابط الحالية، حيث كانت المساحات والشوارع في المجمعات السكنية تكون أضيق وكذلك الباركات والمحال التجارية، لكن الان الضوابط التي وضعتها وزارة الاعمار والاسكان للمجمعات السكنية تختلف أولا من حيث المساحات الخضراء وثانيا من حيث الشوارع اذ اصبح 12 مترا، وشارع حول المجمع بعرض 15 مترا".وأضاف السعبري، أن "تحول المساحات الخضراء الى مرافق عامة او تجارية من غير الممكن، لأنها تحتاج الى موافقة واستثناء من الوزير"، مشيرا الى ان "عدم الاهتمام في المسحات الخضراء داخل المجمعات السكنية يرجع لسببين، الأول أن المساحات والشوارع من ضمن مسؤولية وزارة البلديات وهذا خطأ".وتابع أن "السبب الآخر عدم التزام بزرع الاراضي المخصصة للتشجير لعدم وجود عقد أو شرط جزائي يلزم المستثمر بتشجيرها"، مستدركا بالقول "يفترض ان يكون هناك عقد بين المستثمر والبلدية على استثمار واستغلال هذه المساحات الخضراء ومناطق ترفيهية وأماكن استراحة وألعاب للأطفال".