اطلاق الموقع الرسمي للقمة العربية في بغداد

اطلقت الخاصة بالقمة العربية المقررة في الشهر الجاري، الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالقمة.

وتضمن الموقع الإلكتروني خدمة خبرية وصورية وآخر التحديثات حول الاجتماعات واللقاءات الرسمية والتصريحات الصحفية.

ومن المقرر أن تحتضن العاصمة في 17 أيار 2025 مؤتمر ، وأعلن وزير الخارجية أن القمة ستشهد مناقشة أهم القضايا التي تشغل وستشهد مشاركة واسعة للملوك والرؤساء العرب.