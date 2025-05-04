ما حقيقة وفاة محافظ البصرة الأسبق؟

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مواقع التواصل بمحافظة تتداول منذ الثالثة فجرا خبرا عن وفاة البصرة الأسبق "، مشيرا الى ان "الخبر غير صحيح، وتم التواصل معه وهو على قيد الحياة".