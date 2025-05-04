بينها التقاعد.. مجلس النواب يتجه لإقرار جملة من القوانين الحيوية هذا الأسبوع

ويعقد ، غداً الاثنين، جلسته السابعة ضمن فصله التشريعي الحالي، ويضم جدول أعمالها: التصويت على مقترح لقانون أسس تعادل الشهادات رقم 20، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون حماية المعلمين، والقراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون ، ومقترح وتحسين البيئة، والقراءة الثانية لمقترح تعديل لسنة 2018، إضافة لفقرات أخرى.بينما يضم جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل: التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين، والتصويت على مشروع النفسية، ومشروع من أضرار التبغ، ومقترح قانون لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام المباد، ومقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في ، وفقرات أخرى.قانون التقاعدفي غضون ذلك، دعا عضو ، النائب محمد عنوز إلى تعديل "قانون التقاعد" واعتماد الراتب الكلي كأساس لاحتسابه، لضمان "العيش الكريم".وقال عنوز، إن "جلسات مجلس النواب تأخرت كثيراً رغم وجود حزمة من القوانين الأساسية التي تمس حياة المواطنين، بل وتنظم شؤون شرائح واسعة داخل المؤسسات والمنظمات والاتحادات"، وأشار إلى أن "القوانين المهمة، مثل وقانون النفط والغاز، لم تُنجز رغم مرور خمس دورات برلمانية متتالية".وأضاف، أن "الواقع الاجتماعي الصعب الناتج عن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً من الموظفين والشرائح الهشة، يستدعي الإسراع في تعديل سلم الرواتب وقانون التقاعد"، مؤكداً أنه "قدّم مقترح تعديل يتضمن احتساب التقاعد على أساس الراتب الكلي وليس الاسمي، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية وتحقيق هدف القانون في تأمين العيش الكريم للمتقاعدين".وأوضح عنوز، أنه "وجّه كتاباً إلى رئيس يدعو فيه لوضع خطة لحساب التقاعد من الراتب الكلي، ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 750 ألف دينار شهرياً في أقل تقدير، مع النص على زيادة سنوية تتناسب مع معدل التضخم". وشدد، على "ضرورة تعديل وقانون تنظيم الأحزاب"، موضحا أن "على المواطن أن يدرك أهمية الانتخابات".تشريعات صحيةمن جانبه، بيّن رئيس والبيئة النيابية، الدكتور ، أن "اللجنة أنجزت عدداً من مشاريع القوانين الحيوية، وستُعرض للتصويت النهائي في جلسة الثلاثاء المقبل، وعلى رأسها قانون الصحة النفسية وقانون الحماية من أضرار التبغ".وأوضح، أن "قانون الصحة النفسية يمثل نقلة نوعية في تنظيم الرعاية النفسية داخل العراق، ويوفر حماية قانونية لحقوق المرضى النفسيين، مع تحديد آليات العمل الصحي في هذا المجال"، مبيناً أن "اللجنة حرصت على أن يأتي القانون متماشياً مع المعايير الدولية ويعكس التزامات العراق الإنسانية".وأضاف شنكالي، أن "قانون الحماية من أضرار التبغ يسعى للحد من التدخين في الأماكن العامة، وتنظيم تداول منتجات التبغ، وفرض غرامات على المخالفين، بما ينسجم مع المعنية بحماية الصحة العامة". وتابع: أن "اللجنة ستناقش أيضاً القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون للرقابة على المواد النووية والإشعاعية والكيمياوية والبايولوجية.في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، الذي يعزز الرقابة الوطنية على المواد الخطرة ويضمن استخدامها للأغراض السلمية وتحت إشراف صارم"، مؤكداً أن "اللجنة ماضية في إعداد تشريعات جديدة تُعنى بتحسين الواقع الصحي والبيئي في البلاد".استضافة وزير التربيةهذا، وتستضيف لجنة التربية النيابية اليوم الأحد، وزير التربية إبراهيم نامس ، لمناقشة مشروعي قانون حماية المعلم وقانون وزارة التربية، وذلك قبيل عرضهما في جلسة البرلمان المقررة يوم غد الاثنين. وقال عضو اللجنة طعمة اللهيبي، إن "الاجتماع يأتي لبحث تفاصيل التشريعين المهمين مع وزير التربية، بوصفه المعني الأول بشؤون الكوادر التربوية، بهدف الوصول إلى صياغات ناضجة تأخذ بنظر الاعتبار مقترحات الوزارة واللجان النيابية الأخرى".وأضاف، أن "قانون حماية المعلم سبق أن أُقر في الدورات السابقة، إلا أن الحكومة أرسلت مؤخراً تعديلاً عليه، وإذا ما تم إقراره بعد التعديل، فإنه سيكون بمثابة حماية رصينة للمعلم من ناحية الحقوقوغيرها". وتابع اللهيبي، أن "القانون الثاني هو وزارة التربية، الذي تمّت قراءته قراءة أولى خلال الفترة الماضية، وسيكون بمثابة ضمانة حقيقية للمعلم من حيث الرواتب والمخصصات وتخصيص الأراضي، إضافة إلى تعديلات جديدة ستُعرض بعد القراءة الثانية".