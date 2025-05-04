تستمر 5 أيام.. جدول أعمال القمة العربية ببغداد

وبحسب الجدول الذي اطلعت عليه ، فإنه في 12 أيار، سيكون هناك اجتماع لكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي التحضيري لمجلس على مستوى القمة في فندق موفينبك.وفي 13 أيار، سيضم فندق موفينبك اجتماعا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى التحضيري لمجلس جامعة على مستوى القمة.وفي 14 أيار، سيجتمع المندوبون الدائميون وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة في فندق موفينبك.وفي 15 أيار سيجتمع وزراء الخارجية في الاجتماع التحضيري للقمة في القصر الحكومي داخل .وفي 17 أيار، ينطلق اجتماع على مستوى القمة في دورته العادية الـ(34)و اجتماع القمة التنموية بدورتها الـ(5) في القصر الحكومي داخل المنطقة .وأعلنت يوم امس توقف حركة الدراجات ومركبات الحمل في من 14 الى 18 أيار، في توجيه مرتبط بايام القمة وتنقل الوفود داخل العاصمة.