السوداني يوجّه بمباشرة الشركة المنفذة للبنى التحتية لمشروع مدينة الصدر الجديدة

– سياسة



وجه رئيس ، اليوم الاحد، بمباشرة الشركة المنفذة للبنى التحتية لمشروع الجديدة بعد إنجاز المخططات التصميمية للمدينة.







وأضاف المكتب، أنه "جرت خلال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات الجلسة السابقة، وعرض توصيات فريق الأمر الديواني (250162) المعني بمتابعة سير عمل المشروع، ومناقشة ملخّص توقيع ومباشرة الشركة الصينية المنفذة للمشروع، وتوقيتات العمل والجداول الزمنية للمكوّنات، وكذلك مناقشة إنشاء المحطة الكهربائية، ومنظومة الطاقة".



وتابع المكتب، أن "الاجتماع شهد التأكيد على إكمال إجراءات التعاقد، حيث وجّه بأن تتمّ المباشرة من قبل الشركة المنفذة للبنى التحتية، والتي استلمت موقع العمل بعد إنجاز المخططات التصميمية كافة، فضلاً عن اختيار أربع جهات استشارية، كما وجّه بتأمين جميع المتطلبات الأمنية، ومواصلة دراسة الأفكار والمقترحات التطويرية مع الشركات المعنية بتنفيذ المشروع". وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن "رئيس ترأس اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للّجنة العليا لمشروع الجديدة".وأضاف المكتب، أنه "جرت خلال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات الجلسة السابقة، وعرض توصيات فريق الأمر الديواني (250162) المعني بمتابعة سير عمل المشروع، ومناقشة ملخّص توقيع ومباشرة الشركة الصينية المنفذة للمشروع، وتوقيتات العمل والجداول الزمنية للمكوّنات، وكذلك مناقشة إنشاء المحطة الكهربائية، ومنظومة الطاقة".وتابع المكتب، أن "الاجتماع شهد التأكيد على إكمال إجراءات التعاقد، حيث وجّه بأن تتمّ المباشرة من قبل الشركة المنفذة للبنى التحتية، والتي استلمت موقع العمل بعد إنجاز المخططات التصميمية كافة، فضلاً عن اختيار أربع جهات استشارية، كما وجّه بتأمين جميع المتطلبات الأمنية، ومواصلة دراسة الأفكار والمقترحات التطويرية مع الشركات المعنية بتنفيذ المشروع".

وأعلن في وقت سابق أن مشروع مدينة الجديدة يشمل بناء مدينة سكنية متكاملة الخدمات على مساحة 5 آلاف دونم، وتتضمن 11 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، وذلك بعد حل مشكلة التجاوزات وإجراء المسوحات والتصاميم من قبل مكتب استشاري هندسي متخصص.



وان مناقصة المشروع أحيلت إلى شركة صينية حكومية تتمتع بخبرة وكفاءة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، والمرحلة الأولى تتضمن تهيئة البنى التحتية الأساسية من شبكات المياه والمجاري والطرق والأرصفة والمساحات ، بما يتماشى مع فلسفة معمارية حديثة تقوم على مفهوم المدينة داخل المدينة.



وأكد المجلس أن مدينة الصدر الجديدة ستكون امتداداً متكاملاً لمدينة الصدر الحالية والمناطق المجاورة مثل صدر واحد وصدر اثنين والمعامل، كما ان تنفيذ البنى التحتية سيستغرق ثلاث سنوات، بعدها سيتم فسح المجال أمام المستثمرين المحليين لبناء المجمعات السكنية المؤلفة من أربعة إلى طوابق، بحسب المخطط المتفق عليه مع أمانة .



وأشار المجلس الى أن الدراسات الجيولوجية والمكانية أثبتت قدرة المنطقة على استيعاب ما يصل إلى 60 ألف وحدة سكنية مستقبلاً، مما يجعل من مدينة الصدر الجديدة واحدة من الحويصلات العمرانية المهمة في .