تحالف العزم يتحرك لمتابعة توزيع الأراضي على فئة من العراقيين

وقال الأول لرئيس لجنة التربية النيابية في بيان ورد لـ ، ان "النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، رئيس تحالف العزم في محمود اجتمع، اليوم الأحد، برفقة لجنة التربية النيابية، مع وزير التربية والكادر المتقدم في الوزارة، في إطار التحضيرات الخاصة بالقراءة الثانية لمقترح تعديل قانون ، والمقرر إدراجه على جدول أعمال في جلسة يوم الإثنين المقبل".وأضاف انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من التعديلات والملاحظات التي من شأنها تطوير الأداء المؤسسي للوزارة، والاستجابة لمتطلبات الميدان التربوي، وتعزيز مكانة ، بما ينعكس إيجاباً على مستوى التعليم في ".وأكد القيسي "عزم لجنة التربية النيابية استضافة جميع المحافظين في مجلس النواب، بحضور وزير التربية، من أجل متابعة تنفيذ إجراءات توزيع قطع الأراضي لشريحة التربويين، وضمان إنصافهم واستكمال استحقاقهم السكني بما يليق بعطائهم الكبير".وتم التطرق إلى موضوع العطلة الصيفية للمعلمين الذين أنهوا مهامهم الامتحانية والإدارية، حيث شدد القيسي على "أهمية إنصاف هذه الشريحة ومراعاة أوضاعهم، عبر مراجعة التعليمات الخاصة بمنح الإجازات الصيفية، بما يضمن العدالة والمرونة في تطبيقها".