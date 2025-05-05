تمهيدا لزيارة السوداني.. وفد عراقي يصل إلى تركيا

وذكرت السفارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوفد ضم ممثّلين عن عددٍ من الوزارات والمؤسسات العراقيَّة ذات الصلة"، مشيرا الى ان " الوفد يهدف إلى استكمال المناقشات الفنية حول مذكّرات التفاهم المُزمع توقيعُها مع الجانب التركي".وتابع، ان " المناقشات ستشمل مجالاتٍ حيويةً متعددةً منها الأمنُ والنقلُ والتخطيطُ والتعليمُ والاتصالاتُ والصناعةُ".