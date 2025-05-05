لحضور قمة بغداد.. وزير الخارجية يسلم دعوة رسمية لأمير قطر

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " نائب رئيس ، ، التقى رئيس الخارجية ، بن عبدالرحمن بن جاسم ، في مقر وزارة الخارجية في ".وتابعت، ان "تم خلال اللقاء، تسليم رسالة دعوة رسمية موجهة من رئيس جمهورية ، ، إلى سمو أمير ، الشيخ ، لحضور المقرر عقدها في بغداد خلال الشهر الجاري".واكد وزير الخارجية خلال اللقاء على ان "العراق يشهد استقراراً سياسياً وأمنياً ملحوظاً، وأن القمة المرتقبة في بغداد ستُعدّ دليلاً واضحاً على عمق العلاقات العراقية – العربية".من جانبه، أعرب " عن حرص دولة قطر على إنجاح القمة العربية في بغداد"، مشيداً "بالجهود التي تبذلها في هذا الصدد".وتطرق اللقاء بحسب البيان: "إلى الوضع في سوريا، حيث أعرب السيد الوزير عن قلق العراق من التصعيد المستمر هناك، محذراً من احتمال تطور الأوضاع إلى صراع إقليمي أوسع، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمة ودعم الحلول السلمية".