رئيس القضاء يلتقي رئيس المجلس القضائي العام والمحكمة العليا الإسبانية

وذكر بيان للقضاء، ورد لـ ، ان "التقى اليوم الاثنين الموافق 5/ 5 / 2025، رئيس العام والمحكمة العليا أيزابيل بيريلو دومنيك".وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء تبادل أوجه التعاون بين البلدين في المجال القضائي والقانوني".